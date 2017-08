Naturkundemuseum Leipzig lädt zum großen Museumsfest ein

Die unterschiedlichsten Stationen laden zum kreativen Mitmachen ein und sorgen unter anderem für einen tierisch leckeren Gaumenschmaus. Mit dabei ist eine Kinderschmink-Station, ein großes Tierpuzzel, ein Gewinnspiel, eine Vorleseecke und vieles mehr.

Museumsfest "Entdecke das Tier in Dir!" - das Programm im Überblick:

Sonntag, 3. September 2017, 10–18 Uhr

im Naturkundemuseum Leipzig

Am 3. September 2017 lädt das Naturkundemuseum Leipzig zu einem großen Museumsfest ein. Zwischen 10 und 18 Uhr gibt es viel zu erleben.

Male das Tier in dir! Kreidemalen auf dem Museumsvorplatz.

Kröne das Tier in dir! Gestalte deine eigene Krone aus Naturmaterialien und werde zum Froschkönig.

Erfinde das Tier in dir! Zeichne ein Fantasietier aus allen Tieren, die du gern mal sein möchtest und gewinne einen Preis. Gewinnspiel mit Preisverleihung zu jeder vollen Stunde.

Schmecke das Tier in dir! Tierisch gute heiße Waffeln in Tierform.

Werde zum Tier in dir! Lass dich als dein Liebslingstier schminken.

Quatsche mit dem Tier in dir! Wähle dein eigenes Tier – Handtatoo.

Trage das Tier in dir! Gestalte deinen eigenen Tierbutton.

Puzzle das Tier in dir! Überdiemensionales Tierpuzzel.

Zeige das Tier in dir! Welche Eigenschaft gehört zu welchem Tier und welche davon passt zu dir?

Höre auf das Tier in dir! Gemütliche Vorleseecke des LeseLust Leipzig e.V..

Finde das Tier in dir! Was gehört hier zu welchem Tier?

