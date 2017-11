Nerds unter sich: „Radio Nukular“ macht Tourstopp im Leipziger Täubchenthal

Leipzig. Wer von Super Nintendo und Pokémon-Karten sozialisiert wurde statt auf dem Bolzplatz abzuhängen, der muss sich heute nicht mehr dafür schämen, sondern kann das sogar mit Stolz und Selbstironie nach außen tragen – Retro-Welle sei Dank. Der selbsternannte Vergangenheitsbewältigungs-Podcast Radio Nukular, der seinem Namen der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ entliehen hat, hat genau das zu seinem Markenzeichen gemacht: Drei Freunde, inzwischen in den Dreißigern angekommen, sprechen alle 14 Tage über ein popkulturelles Thema, das sie in ihrer Jugend geprägt hat: Ghostbusters, Power Rangers, Star Wars und solche Dinge. Das Ergebnis erscheint als Audioaufzeichnung im Netz und klingt genau so, wie man sich ein Gespräch dreier jung gebliebener Freunde vorstellt: subjektiv, anekdotenreich, infantil und ohne Rücksicht auf politische Korrektheit. Und ist derart erfolgreich, dass das Trio inzwischen zum dritten Mal auf Live-Tour durch Deutschland zieht.

Am Dienstag kamen deshalb rund 300 Fans im Täubchenthal zusammen, um einem zweistündigen Trialog über Vegetarismus, die Filmreihe „Planet der Affen“ und den Videospielhersteller Nintendo zu lauschen. Zwei Dinge wurden schnell deutlich. Erstens, dass die Truppe so gut funktioniert, weil hier drei derart unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen: Der als Komiker gescheiterte und als Rapper halbwegs erfolgreiche Max Nachtsheim (Sohn der einen Hälfte des Comedy-Duos Badesalz) dominiert das Gespräch mit einer Mischung aus Selbstironie und gespielter Wut und provoziert damit die heftigsten Lachanfälle im Publikum. Daneben: Videospieljournalist Christian Gürnth, der mit Halbwissen und unfreiwilliger Komik glänzt, deshalb aber nicht weniger sympathisch ist. Der Dritte im Bunde: Dominik Hammes, so etwas wie der Intellektuelle des Trios. Kompetent, zurückhaltend, angesichts seiner Kollegen stets im Fremdscham-Modus und immer einen zynischen Seitenhieb auf den Lippen. Zweite Erkenntnis: Die drei sind am besten, wenn sie abschweifen, improvisieren, andere und vor allem sich selbst auf die Schippe nehmen. In den ersten 20 Minuten berichten sie von den Erlebnissen des Vortags – der Saal brüllt. Im krassen Kontrast dazu die letzte Viertelstunde, in der der bekennende Vegetarier Gürnth trocken und oberflächlich über seine Essegewohnheiten referiert – der Saal schweigt. Die Form zählt hier mehr als der Inhalt. Eine popkulturelle Abwandlung des literarischen Quartetts darf man – trotz lederner Ohrensessel – nicht erwarten.

Dass nicht alles in ihrem Leben funktioniert, daran sind die drei bereits gewohnt: Ihren Aufritt in Bremen haben sie dem Thema Scheitern gewidmet. Die Fans waren dennoch – oder gerade deswegen – begeistert.

Die Audioaufzeichnung des Auftritts erscheint auf www.radionukular.de.

Von Christian Neffe