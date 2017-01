Leipzig. Der beißende Geruch der Nebelmaschine schlägt dem Publikum entgegen, als es den blackboxartigen Saal im Lofft betritt. Außergewöhnlich leise und verhalten nehmen die Zuschauer auf den Sitzkissen der Tribüne Platz und warten darauf, dass die Vorstellung beginnt.

Am Montagabend war das die Premiere von „Nomade“, von einem Tanzstück, das in Zusammenarbeit mit den Werkstattmachern im Lofft entstanden ist. Der Exodus und das Nichtankommen sind dabei die zentralen Themen. Tänzerin und gleichzeitig Choreografin ist die 1991 geborene Juliette Rahon, wobei die choreografische Assistenz Alicia Varela Carballo übernommen hat. Begleitet wird sie am Cello von Léonard Frey-Maibach und an der Harfe von Gabriella Victoria. Beide Musiker spielen im Gewandhausorchester, die Tänzerin ist regelmäßig in der Oper Leipzig zu sehen.

Als jeder Platz gefunden hat, ändert sich unvermittelt die Lichtstimmung, der Saal wird für wenige Sekunden völlig dunkel, und unheimliche Geräusche erzeugen eine beklemmende Atmosphäre. Auf dem Weg zu seinem Stuhl, der mit Packpapier umhüllt ist, entlockt der Cellist seinem Instrument fast schon hässliche Geräusche: Der Bogen wird über die Saiten gezogen, ohne Noten zu spielen, und Frey-Maibach klopft auf den Korpus, während er sich niederlässt. Die Harfenistin fällt ein: Ein eindringliches Klopfen, ein Ratschen, und auf einmal wird die Aufmerksamkeit auf die hintere Ecke des schwarz ausgekleideten Raumes gelenkt.

Unter einem Teppich mit orientalischem Muster zeichnet sich der Körper der Tänzerin ab. In zuckenden Verrenkungen windet und bewegt sie sich über den Bühnenboden, die Instrumente gehen nun über in orientalisch anmutende Klänge, deren Impuls Juliette Rahon aufgreift und sich schlangenartig weiterschiebt. Immer noch ist ihr Gesicht verdeckt und transportiert anonyme Hoffnungslosigkeit. Doch endlich taucht ihr Oberkörper unter dem Teppich auf. Juliette Rahons blondes Haar ist zu einem französischen Zopf geflochten, ihr Gesicht zeigt einen rätselhaften und geheimnisvollen Ausdruck.

Rahon wird brutal weggestoßen. Oder soll man sagen abgeschoben?

In den folgenden Sequenzen spielt sie immer mit dem Kontrast von Gesehen-werden und Verstecken, macht sich klein, und setzt dann wieder den ganzen Körper ein, wenn sie ihren Koffer mit größter Anstrengung über die Bühne schiebt. Er scheint ihre Zuflucht zu sein, eine Konstante, die ihr Halt gibt, wenn sie plötzlich von den Musikern bedrängt und aus der Bühnenmitte vertrieben wird.

Auf beeindruckende Weise vermittelt sie mit Elementen des zeitgenössischen und des klassischen Tanzes die Verzweiflung einer Flüchtenden und Suchenden. Cello und Harfe scheinen die ideale Kombination zu sein, um in atmosphärischer Dichte ein klangliches Pendant zu schaffen. Der Raum, der keine Distanz zum Geschehen zulässt, tut sein Übriges. Meist gestaltet das Cello lange Bögen, während die Harfe die schnellen, hektischen Bewegungen nachahmt.

Sensationell ist auch der Rollentausch, den die drei Künstler vornehmen: Fließend und selbstverständlich nehmen die Musiker an der Choreografie teil, interagieren mit der Tänzerin, wechseln nomadenhaft den Standort und überlassen ihr zeitweise das Instrument. Dabei schlüpfen sie in verschiedene Figuren: Rahon sucht auf der Reise Anschluss und wird dabei von den Musikern mal angenommen, mal brutal weggestoßen. Oder sollte man sagen abgeschoben? Die Frage, ob die Fliehende am Ende irgendwo ankommt, lässt sich nicht klar beantworten. Muss sie aber auch nicht – der tänzerische Weg ist das Ziel.

Am Dienstag- und Mittwochabend bietet sich noch einmal die Möglichkeit, von Juliette Rahon & Co. auf eine überwältigende Reise entführt zu werden: jeweils 20 Uhr im Lofft (Lindenauer Markt 21), Karten an der Abendkasse kosten 8/5 Euro.

Von Katharina Stork