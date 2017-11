Noten für die neue Welt: Leipziger Musikverlag veröffentlicht App „Tido“

Leipzig. Anno 1867 läutete der Musikverlag C.F. Peters eine kleine Revolution ein: Damals wurde die „musikalische Universalbibliothek“ ins Leben gerufen. Die in Leipzig entwickelte und erstmals vom Peters-Verlag verwendete Rotationspresse ermöglichte den Druck von Notenblättern zu einem Fünftel des bis dato üblichen Preises – was die bis heute bekannten Hefte mit dem markanten grünen Einband für eine wesentlich größere Zielgruppe erschwinglich machte. Noten für die Welt – daran hat sich bis heute nichts verändert.

Denn nun, exakt 150 Jahre später, versucht sich der Verlag abermals an einem „grundlegenden Wandel in der Musikbranche“ und wagt den zeitgemäßen Schritt ins Digitale. Und wie könnte das anders geschehen, als mit einer App? Die nennt sich „Tido“ und soll besonders eine jüngere Zielgruppe an klassische Musik heranführen. Mehr als 100 Klavierstücke sind bisher in der App enthalten: von Bach und Beethoven über John Cage und Debussy bis hin zu zeitgenössischen Werken wie dem Soundtrack des oscarprämierten Musicals „La La Land“. Das Angebot umfasst im Wesentlichen drei Schwerpunkte: Erstens eine interaktive Darstellung der Notenspur, bei der automatisch umgeblättert wird und die sogar improvisierte oder falsche Tonfolgen des Nutzers erkennt, woraufhin der Marker, der derweil auf der Notenspur mitläuft, pausiert. Zweitens hochwertig produzierte Videoaufzeichnungen von Pianisten und drittens so genannte Masterclasses, in denen die Musiker Hintergründe zum Stück oder zur Spieltechnik erläutern.

„Der Vorteil des Digitalen ist, dass das Angebot ständig erweitert werden kann“, sagt Nicholas Riddle, Geschäftsführer der Edition Peters Group, laut dem das Projekt „weltweit einmalig“ ist. So verspricht der Verlag eine wöchentlich wachsende Musik-Bibliothek, für die nähere Zukunft seien Gesangs-, Chor- und Streicherstücke geplant. Innerhalb des kommenden Jahres sollen eine deutsche Übersetzung und eine Android-Version folgen. Aktuell ist Tido nur auf Englisch und nur für iOS-Geräte verfügbar. Denkbar seien auch praxisorientierte Anwendungen für Gruppen, beispielsweise eine Bild-in-Bild-Funktion, bei der die Musiker zeitgleich die Notenspur und den Dirigenten auf ihrem Bildschirm sehen.

Erdacht wurde Tido von Brad Cohen, Dirigent an der West Australian Opera, weshalb auch schon mit Partituren für Kammerensembles und Orchester experimentiert werde. „Es geht uns nicht darum, die gedruckten Notenausgaben zu ersetzen. Vielmehr wollen wir neue Zugänge aufzeigen und darüber möglichst viele Menschen für die Musik begeistern“, so Tido-Geschäftsführerin Kathryn Knight. Man wolle insbesondere die junge Generation inspirieren und deren Interesse wecken. Gelingen soll das mit digitalen Lerneinheiten und einem diversifizierten Angebot, das zum Experimentieren anrege. Außerdem arbeite man intensiv mit Musiklehrern zusammen, um das Programm für den Unterricht und die Lehrenden gleichermaßen attraktiv zu machen. „Mit Tido verfolgen wir dieselbe Idee wie damals 1867 mit der Einführung der Edition Peters: Musik für jedermann zugänglich zu machen und ein größtmögliches Publikum anzusprechen“, so Riddle.

Finanziert wird die App über ein Abo-Modell: Für monatlich 3,99 Euro ist das komplette Angebot nutzbar.

www.tidomusicapp.com

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der „Grünen Reihe“ lädt der Peters-Verlag am Freitag in die Grieg-Begegnungsstätte (Talstraße 10) zu einem Vortrag über die Verlagsgeschichte und einem Konzert des Leipziger Ensembles „Nobiles“ ein. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Von Christian Neffe