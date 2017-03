Seit dem Wegfall der Grenzkontrollen geht in Deutschland der große Klau um. Reisende Banden aus dem Ausland machen das Gros der Einbrecher und Diebe aus. Anhand seiner jahrelangen Recherchen gibt Olaf Sundermeyer in seinem neuen Buch "Bandenland" Einblick in ein verschlossenes Milieu und liefert einen wichtigen Beitrag zur Sicherheitsdebatte.

Viele Menschen in Deutschland fühlen sich nicht mehr sicher. Zugleich sinkt das Vertrauen in den machtlosen Staat. Organisierte Banden bedrohen unseren Wohlstand und den sozialen Frieden. Die wachsende Eigentums-kriminalität, auch der Drogen- und Menschenhandel, sind international organisiert. Die Polizei aber stößt an nationale Grenzen. Noch dazu bröckelt ihr Gewaltmonopol in den No-Go-Areas deutscher Großstädte: Im Einsatz gegen gewalttätige Rocker und kriminelle Großfamilien. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Unterdessen importiert jede Einwanderungswelle auch neue Täter, die den deutschen Rechtsstaat auf eine harte Probe stellen.

Olaf Sundermeyer arbeitet im multimedialen Recherche- und Reporterpool beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) als Experte zum Thema Innere Sicherheit. Er ist häufig in Rundfunk und Fernsehen präsent (z.B. bei Maybrit Illner und Markus Lanz). Seine Fernsehreportagen zum Thema organisierte Kriminalität in der ARD wurden mit dem Recherchepreis „Langer Atem“ und dem deutsch-polnischen Journalistenpreis ausgezeichnet.

Freitag, 24. März 2017

Olaf Sundermeyer "Bandenland"

Moderation: Björn Meine

Ort: Café Satz im LVZ-Foyer, Peterssteinweg

Eintritt: 7,50 Euro (5 Euro für LVZ-Abonnenten)

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Tickets erhalten Sie in den LVZ-Geschäftsstellen, über die gebührenfreie Telefonhotline 0800 2181-050 und auf www.lvz-ticket.de