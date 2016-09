Leipzig. Vorhang auf für den Tag der Offenen Tür in der Oper Leipzig: Am kommenden Samstag lädt das Haus am Augustusplatz nicht nur zu einem Streifzug durch das Programm der neuen Spielzeit, sondern öffnet auch Bereiche, die den Gästen sonst verborgen bleiben. Ein Abstecher ins neu gestaltete Technische Kabinett führt zum Beispiel zu einer großen Sammlung historischer Scheinwerfer und anderer technischer Apparaturen, die das Wunderwerk Theater erst möglich machen.

Viele Highlights finden natürlich auf der großen Bühne statt. Dort gibt es auch eine Technik-Show, öffentliche Proben der Musikalischen Komödie, des Leipziger Balletts und des Opernchors geben einen Vorgeschmack auf die Inszenierungen der Saison. Zu den Publikumsmagneten gehören Ausschnitte aus dem Ballett-Klassiker „Der Nussknacker“, Musical-Hits, Operette mit „Prinzessin Nofretete“ sowie beliebte Chor-Klassiker.

Und weil der Tag der offenen Tür ein echtes Familienevent ist, können die Kids natürlich die Bastelstraße nutzen, sich beim Kinderschminken in kleine Kunstwerke verwandeln lassen oder mit den Eltern Kostüme und Perücken an- und ausprobieren.

Am Abend gibt es zum Abschluss eine große Pyro-Show, und dann geht es noch einmal klassisch zu: Um 18 Uhr beginnt das Spielzeiteröffnungskonzert „Oper für alle“. Das Gewandhausorchester musiziert, und die neuen Mitglieder des Ensembles stellen sich vor.

Extra Tipp für Kulissenfans: Schon am Vormittag öffnen die Theaterwerkstätten in der Dessauer Straße ihre Räume. Malsaal, Deko-Fundus und die Tischlerei können besichtigt werden (10-14 Uhr).

Tag der offenen Tür im Opernhaus Augustusplatz, 17. September, 14-18 Uhr. Mehr Infos: www.oper-leipzig.de

Von Evelyn ter Vehn