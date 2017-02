Leipzig. Mit einem Festakt ist am Dienstag in Leipzig die Rückkehr einer Originalhandschrift des Komponisten Johann Sebastian Bach in die Stadt gefeiert worden. „Die Kantate "O Ewigkeit, du Donnerwort" ist das Schlüsselwerk der barocken Musikgeschichte“, sagte der Direktor des Bach-Archivs, Peter Wollny, im Festsaal des Alten Rathauses. Am 11. Juni 1724 in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführt, sei die Kantate die Eröffnung von Bachs zweitem großen Zyklus von Vokalstücken gewesen, dem Choralkantatenjahrgang.

Das Bach-Archiv erwarb die Handschrift für 1,98 Millionen Euro. Möglich wurde dies unter anderem dadurch, dass private Spender allein rund 900 000 Euro für den Erwerb aufbrachten, wie der Staatssekretär im sächsischen Kunstministerium, Uwe Gaul, unterstrich. Er nannte die Rückkehr der Kantate an Bachs frühere Wirkungsstätte ein „kulturhistorisch wichtiges Ereignis“.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) war in Leipzig Kantor des Thomanerchors. Er lebte und wirkte 27 Jahre in der Stadt. Sein Grab befindet sich in der Thomaskirche. Direkt gegenüber haben im ehemaligen Wohnhaus des Komponisten das Bach-Archiv und das Bach-Museum ihren Sitz.

LVZ