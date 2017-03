Leipzig. Minutenlanger Applaus, Ovationen, Jubel: Mit „Die weiße Rose“ hat das Theatrium am Freitagabend ein künstlerisches Achtungszeichen gesetzt. Wie fatal das Schweigen der Mehrheit sein kann, zeigt das Jugendtheaterprojekt auf eindrucksvolle Weise: Zum einen wird der Widerstand der Geschwister Sophie und Hans Scholl nachgezeichnet, zum anderen tauchen Parallelen zur Gegenwart auf – wenn beispielsweise das Pochen auf deutsche Kultur und die Ablehnung des Fremden propagiert wird, so wie es heute Populisten in Deutschland wieder tun.

Auch spielerisch liefern die Jugendlichen unter Leitung von Falko Köpp eine großartige Leistung ab. Vergangenheit und Gegenwart fließen ineinander in Szenen, in denen die Widerständler via Facebook kommunizieren. Ein besonderer Clou der Arbeit: Während der Vorstellung erhalten Zuschauer über das soziale Netzwerk Nachrichten der „Weißen Rose“ – Smartphones werden ein Bestandteil des Theaterstücks.

Zum Finale ertönt Konstantin Weckers gleichnamiger Song; der Musiker unterstützt das Theaterprojekt und schickte zudem ein Grußwort an das Theatrium. Entlassen wird der Zuschauer mit einem nachdrücklichen Appell, der aufrüttelt.

Eine weitere Aufführung steht am Samstag sowie am 25. März auf dem Plan. Karten gibt’s unter www.theatrium-leipzig.de sowie telefonisch unter 0341 9413640.

Von Mark Daniel