Publikumsaktion: Gewandhausorchester auf Hausbesuch - Bewerbungen noch möglich

Als das Gewandhausorchester bei der diesjährigen Ausgabe des Open-Air-Evergreens „Klassik airleben“ seine Publikumsaktion vorstellte, saß Nadia Kumar auf der Wiese im Rosental und wusste sofort: Da müssen wir mitmachen!

Das Leipziger Traditionsorchester wird 275 Jahre alt und schenkt seinen Leipziger Fans als Dankeschön vier Hauskonzerte. Wer sich bewirbt, hat die Chance, die Musiker in ganz privater Atmosphäre und an einem selbst gewählten Ort zu erleben.

Das Gewandhausorchester auf dem Weg zum Privatkonzert in einem Kleingarten in Sellerhausen. Quelle: PF

Mit ihrer Location – und der Geschichte dahinter – wollte Nadia Kumar überzeugen: Gemeinsam mit drei Freundinnen hat sie Anfang des Jahres einen verwahrlosten und völlig vermüllten Kleingarten in Sellerhausen übernommen und in ein kleines Schmuckstück verwandelt. Gelungen sei das vor allem dank der Hilfe zahlreicher Freunde, sagt die 34-Jährige. Mit dem Konzert wollten sich die vier Gartenbesitzerinnen bei ihren Helfern bedanken. Ein sehr guter Grund für einen Hausbesuch, fand das Gewandhausorchester und schickte deshalb ein Streichquartett des Ensembles zum ersten Hausbesuch nach Leipzig Ost – ins Grüne, versteht sich.

Der Auftritt im Sellhäuser Garten war der Auftakt zur vier Konzerte umfassenden Reihe unter dem Motto „Jetzt kommen wir zu Ihnen“, mit der sich das Leipziger Traditionsorchester bei seinen Anhängern bedanken möchte. Dieses Dankeschön sei längst fällig, denn schließlich hält das Publikum dem Orchester schon seit mehreren Jahrhunderten die Treue, sagt Gewandhausdirektor Prof. Andreas Schulz: „275 Jahre Gewandhausorchester sind eine fantastische Leistung! Dieses Jubiläum ist nur möglich durch ein echtes und generationenübergreifendes Bekenntnis der Leipziger zu ihrem musikalischen Wahrzeichen. Deshalb stellen wir die Leipziger Bürger auch in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten rund um dieses Jubiläum!“

Klassik im Kiez

Die verbleibenden drei Auftritte wird das Orchester in den kommenden Wochen absolvieren. So steht auch der zweite Gewinner schon fest: Matthias Schleußner, Medizinstudent, stellt ein „jugendliches, interkulturelles und studentisches Publikum“ in Aussicht, als er das Orchester per Onlinebewerbung zu sich einlädt. Der gebürtige Jenaer ist großer Klassikfan, besucht während der Saison regelmäßig die Konzerte am Augustusplatz und lebt nahe der Eisenbahnstraße in einer Wohngemeinschaft. Die sei sehr musikaffin und veranstaltungserprobt, und nun wolle er auch den eigenen Musikgeschmack einmal einbringen und den DJ durch ein Orchester ersetzen. Die Idee überzeugt: am 24. September 2017 nehmen vier Gewandhausstreicher im graffitiverzierten Wohnzimmer der Studenten-WG Platz.

Teilnahme noch möglich

Das letzte der vier Konzerte gibt die Abordnung des Gewandhausorchesters am 7. Oktober 2017. Wer also jetzt neugierig geworden ist, kann sich nach wie vor bewerben, die Teilnahme ist noch bis zum 25. September 2017 möglich unter www.gewandhausorchester.de/orchester/dingdong