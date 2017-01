Leipzig. Das Engagement des 48-jährigen Heinz Ratz, heute wohnhaft in Kiel, füllt mittlerweile Bücher: Da gab es beispielsweise Wanderungen für Obdachlose, Spendensammlungen für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und für die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Ratz initiierte schon 2012 eine gemeinsame Musik-Tour mit Flüchtlingen, die Integrationsmedaille der Bundesregierung folgte.

Das Einstehen für Benachteiligte und die klare Kante gegen Rechts ist Resultat seiner Biografie. Schon früh lernte Ratz die Armenviertel der Welt kennen. Als er 2015 vom Aufstieg des Nationalismus in Europa erschüttert wurde, fuhr er hin zu den Rändern der EU. Ratz fragt sich: „Was ist von dem humanistischen Entwurf übrig geblieben, der nach zwei furchtbaren Kriegen als Idee der Grenzüberschreitung, des Friedens und der Toleranz in die Welt getreten ist?“

In Island ist mit dortigen Musikgrößen das nach Vulkan-Landschaft, Inselmystik und eisiger Erhabenheit schmeckende Doppelalbum „Reykjavík“ entstanden. Ein Verschwimmen der Stile und Sprachen, ein Dialog auf Augenhöhe. Das Ziel? „Zumindest poetisch und musikalisch das zu schaffen, was die Politik so oft versprochen hat“, so Ratz. Gerade legte „Strom & Wasser“ das Album „Herzwäsche“ nach: Ein fröhlich-bissiger Angriff auf das Spießertum, für Ratz die Keimzelle des Nationalismus.

Von Wenzel bis Sarah Connor

Zurzeit organisiert er zudem ein humanistisches Netzwerk, das Ganze nennt sich „Büro für Offensivkultur“, kurz BOK. Warum? Überall in Deutschland soll auf rechte Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Umweltdelikte künstlerisch reagiert werden. „In vielen ländlichen Regionen fehlt die Infrastruktur. Dort wissen die Engagierten nicht, wie sie eine Bühne hinstellen, wie es finanziert werden soll“, so Ratz. Mithilfe seines Netzwerkes soll im Bedarfsfall ein Team aus den Bereichen Musik, Theater und Kabarett zusammenkommen. Notfalls wird sich um die Bühne gekümmert, die Künstler sollen auch nicht auf Gage verzichten.

Neben Mitinitiator Konstantin Wecker zählt Ratz Hans-Eckardt Wenzel, Stefan Stoppok, Sarah Connor, Ingo Pohlmann, Jan Plewka, Rainer von Vielen zu seinen Unterstützern, diverse kulturelle Zentren nicht zu vergessen. Um unbürokratisch handeln zu können, braucht das BOK Geld, es soll sich auf Basis von Spenden finanzieren. Hier werden momentan die Hebel angesetzt. „Strom & Wasser“ spielt alle Konzerte bis zur Bundestagswahl im September eintrittsfrei, sammelt aber zugleich Spenden fürs BOK. Auch Freitagabend im Werk 2, zusammen mit den Leipziger Liedermacherinnen Sarah Lesch und Nadine Maria Schmidt.

Strom & Wasser, Freitag, 20 Uhr, Halle D des Werk 2 (Kochstraße 132), Eintritt frei oder Spende; weitere Spendenmöglichkeit siehe www.offensivbuero.de

Von Mathias Schulze