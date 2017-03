Musiker Robbie Williams kommt im Sommer nach Dresden. wie die DNN erfuhr, spielt der Superstar am 26. Juni ein Konzert in der Stadt. Nach seinem Doppelauftritt 2006 in der Flutrinne wird das Ganze dieses Mal etwas kleiner ausfallen. Der Brite singt dieses Mal im Heim-Stadion der Dynamos!