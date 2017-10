Rumänien wird Gastland auf der Leipziger Buchmesse 2018

Leipzig/Frankfurt. Das Gastland Rumänien wird zur Leipziger Buchmesse im kommenden Jahr mit 30 Neuübersetzungen vertreten sein. Ebenso viele Autoren kommen nach Leipzig. Neuerscheinungen präsentieren unter anderen der französisch-rumänische Schriftsteller Matei Visniec mit seinem Werk „Theater“ und Varujan Vosganian mit seinem „Buch des Flüsterns“, wie die Leipziger Messegesellschaft am Freitag in Frankfurt mitteilte. Erwartet werden auch die mehrfach preisgekrönte Schriftstellerin und Journalistin Gabriela Adamesteanu und der Autor Stefan Agopian, deren Bücher derzeit noch nicht in deutscher Sprache vorliegen.

Der Gastland-Auftritt zur Buchmesse vom 15. bis 18. März findet vor dem Hintergrund eines historischen Jubiläums statt, wie der Veranstalter mitteilte. 2018 feiert Rumänien den 100. Jahrestag der Gründung des modernen rumänischen Staates. Gastland in diesem Jahr war Litauen.

dpa