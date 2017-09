Sachsens Ministerpräsident stößt mit Rechtsschwenk-Forderung auf Kritik

Dresden. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich ist mit seiner Forderung nach einem Rechtsschwenk der CDU auf Kritik gestoßen – auch in seiner sächsischen Union. Das Mitglied im Dresdner Kreisvorstand, Elisabeth Galli, kündigte ihren Parteiaustritt an. „Mein Austrittsgrund heißt #Tillich“, schrieb sie am Samstag bei Twitter. Den „fortschrittlichen Leuten“ in der CDU Sachsen wünsche sie, „endlich nach oben“ zu kommen. Der sächsische Linken-Chef Rico Gebhardt zollte Galli über den Kurznachrichtendienst „Respekt für diese Entscheidung“.

Respekt für diese Entscheidung! — Rico Gebhardt (@ricogebhardt) September 30, 2017

„Man muss es klar sagen: die CDU in Sachsen entspricht den Republikanern in den 80ern“, konstatierte Grünen-Chef Jürgen Kasek. Vorher schon rechts außen, wolle sie noch rechter werden. „Minderheitenschutz ade, Aufklärung ade, Emanzipation sowieso“, twitterte er mit Bezug auf das Interview Tillichs mit der Funke-Mediengruppe.

Man muss es klar sagen: die CDU in Sachsen entspricht den Republikanern in den 80ern. #Sachsen — Jürgen Kasek (@JKasek) September 30, 2017

Darin hatte der CDU-Landesvorsitzende angesichts des desaströsen Ergebnisses seiner Partei bei der Bundestagswahl insbesondere in Sachsen einen Kurschwenk nach rechts sowie eine schärfere Asyl- und Einwanderungspolitik gefordert. „Die Leute wollen, dass Deutschland Deutschland bleibt“, sagte Tillich. In Sachsen hatte die AfD ihr bundesweit bestes Ergebnis erzielt und die CDU als stärkste Kraft abgelöst.

Von LVZ