Leipzig. Ingeborg Krabbe, eine der bekanntesten Film- und Theaterschauspielerinnen der DDR, ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie ihr langjähriger Agent Marc Rosenberg am Samstag mitteilte. Zuerst hatte MDR 1 Radio Sachsen über Krabbes Tod berichtet.

Die gebürtige Leipzigerin war in der Messestadt 1954 Mitbegründerin des Kabaretts „Die Pfeffermühle“. Bekannt wurde sie mit Rollen in „Die Abenteuer des Werner Holt“, im „Polizeiruf 110“ und in „Der Staatsanwalt hat das Wort“. Viele Jahre spielte sie auch eine der Hauptrollen in der Reihe „Drei reizende Schwestern“.

In den zurückliegenden Jahren war sie unter anderem in Fernsehserien wie „Pfarrer Braun“, „Der Bulle von Tölz“ und „In aller Freundschaft“ zu sehen. Daneben arbeitete sie als Hörspiel- und Synchronsprecherin.