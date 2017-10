Schillernder Auftritt: Goldene Henne in Leipzig verliehen

Leipzig. Die 13 sei ab sofort seine absolute Glückszahl, sagt Florian Silbereisen. Vor 13 Jahren hat er seine erste Goldene Henne entgegengenommen. Damals in der Kategorie „Fernsehen“. Nun, an einem Freitagabend, den 13., bekam er sie für „Entertainment“. So ändern sich die Zeiten – und bleiben doch gleich. Dass die Kamera nicht auf seine „bessere Hälfte“ Helene Fischer schwenken kann, liegt daran, dass die zur gleichen Zeit in der Arena Leipzig auf der Bühne steht.

Am Freitag, den 13. Oktober wurde in Leipzig die Goldene Henne verliehen. Zur Bildergalerie

So viele Publikumslieblinge an einem Abend in einer Stadt, Moderator Kai Pflaume wird vor 4500 Gästen nicht müde, von der größten Jury Deutschlands zu sprechen. Die Goldene Henne, seit 1995 verliehen in Erinnerung an die Entertainerin Helga Hahnemann (1937–1991), ist vor allem ein Medienereignis. Seit dem frühen Abend live auf allen Social-Media-Kanälen, live aus dem Pressezentrum, live aus der Zuschauer-Lounge, live vom roten Teppich und schließlich satte drei Stunden live im TV. Produziert von „Superillu“, MDR und RBB, auch die Sponsoren stehen für den Geschmack des Ostens.

Auf der Gästeliste findet sich das "Who is Who" der Promifamilie, dazwischen die Helden des ostdeutschen Wir-Gefühls, Menschen wie Stefanie Hertel, Wolfgang Lippert, Jens Weißflog, Familie Stumph. Ein Rock-Legenden-Medley darf nicht fehlen, auch um auf die Tour ab Januar zu verweisen. Natürlich ist die Goldene Henne kein Ostpreis – und ist es doch auch. Ein Mann, der Zeiten, Welten und Generationen zusammenführt, bekommt diesmal die Goldene Henne für sein Lebenswerk: Sänger Karel Gott. Der MDR Kinderchor singt seinen „Biene Maja“-Hit, im Publikum schunkelt nicht nur Jörg Pilawa mit, am Ende Standing Ovations.

Das findet Kai Pflaume nicht nur „schön“, sondern „toll“, sogar „super toll“. Er moderiert mit so viel Augenzwinkern, dass man mit fortschreitender Show immer öfter ein Auge zudrücken muss. Zu den Überraschungen gehört, dass Fußballer Toni Kroos, ausgezeichnet für „sein Jahr“, die Henne schon am Sonntag von Allzweckwaffe Jupp Heynckes überreicht bekam – in der Kategorie Sport, eine von insgesamt acht.

Die Preisträger Publikumspreis Schauspiel: Hans Sigl (48), TV-Arzt in „Der Bergdoktor“

Publikumspreis Entertainment: Florian Silbereisen (36), Moderator

Publikumspreis Musik: The Kelly Family für das Comeback des Jahres

Publikumspreis Sport: Toni Kroos (27), Fußballer

Publikumspreis Aufsteiger d. Jahres: Johannes Vetter (24), Speerwerfer

Jurypreis Charity: Tina Witkowski (52), Kahuza e.V. Halle

Jurypreis Lebenswerk: Karel Gott (78), Sänger

Ehrenpreis zu Ehren von Helga Hahnemann: Angela Gentzmer, Emöke Pöstenyi (75), Manfred Uhlig (77)

Einen Politik-Preis gibt es diesmal nicht, dafür einen zu Ehren von Helga Hahnemann anlässlich ihres 80. Geburtstags. Er geht an ihre Choreographin Emöke Pöstenyi, die kongeniale Sketch-Schreiberin Angela Gentzmer und an Manfred Uhlig, der sie 1959 an die Leipziger Pfeffermühle geholt und drei Jahre mit ihr auf der Bühne gestanden hat. Alle drei erinnern sich „mit Respekt und Liebe“. Inka Bause singt ein Lied für die Henne und die mit Gott ein Duett. Es bleibt schwer, dieser Künstlerin gerecht zu werden.

Weil die Goldene Henne „ein Preis mit gesellschaftlicher Relevanz“ (Pflaume) ist, geht der Charity-Preis an Tina Witkowski und den Verein Kahuza in Halle, der sich um Kinder mir Gewalterfahrungen kümmert, gegen Kinderarmut kämpft. Zu den 25.000 Euro gibt Sänger Ben Zucker die Einnahmen seiner Einspielung „Kinder (Sind so kleine Hände)“ dazu. Ein Moment von Bedeutung, in dem sich der Horizont hinter den Scheinwerfern weitet. Am 28. September 2018 ist es wieder soweit. In Leipzig.

Janina Fleischer