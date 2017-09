Schockierend schön: Der Ire David O’Kane zeigt seine Kunst in der Spinnerei

An diesem Samstag eröffnen alle Galerien in der Leipziger Spinnerei neue Ausstellungen von 16–20 Uhr. Am 16. und 17. September findet dann der eigentliche Rundgang statt. In der Galerie Joseph Filipp zeigt der Ire David O’Kane seine Kunst, in der sich Schock und Schönheit verbinden. Die Schau „A Melancholy Object“ befasst sich mit einer bitterbösen Satire von Jonathan Swift.