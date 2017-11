Skala-Verkauf in Leipzig rückt näher – Grünes Licht für Jazzclub mit Kneipe

Leipzig. Der Verkauf des ehemaligen Theaterhauses „Skala“ in der Gottschedstraße rückt näher. Wie die Stadt am Dienstag mitteilt, hat jetzt auch der Grundstückverkehrsausschuss grünes Licht gegeben. Die langjährige Spielstätte des Schauspiels Leipzig soll für 1,8 Millionen Euro an die künftige Kulturstätten Jäger GmbH & Co. KG i.G vergeben werden.

Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht (CDU) spricht von einem großen Erfolg für die Leipziger Kultur- und Kreativwerkstatt. „Das Gebäude bleibt der Öffentlichkeit zugänglich“, so Albrecht. Mit dem geplanten Jazzclub könne es an die kulturellen Traditionen des Standorts anknüpfen.

Nach der dringend nötigen Sanierung des Hauses will der Investor nach bisherigem Stand die Räume an den Jazzclub Leipzig vermieten, der auch die Leipziger Jazztage veranstaltet. In den Räumen sollen dann Konzerte und weitere Veranstaltungen stattfinden. „An spielfreien Tagen stehen die Räumlichkeiten anderen Künstlern und ihren Projekten zur Verfügung“, so die Stadt.

Auch zur Zukunft der Skala-Kneipe gibt es am Dienstag erstmals eine Aussage: Der Gastronomiebereich soll als Jazzkneipe neu eröffnet werden, heißt es von Seiten der Kommune.

Der Erlös des Verkauf dient zur Refinanzierung des Umbaus im Schauspielhaus in der Bosestraße: Dort wurde in der ehemaligen Diskothek eine zweite Spielstätte für das Stadttheater eingerichtet. Mit der Premiere „Wolken.Heim“ von Elfriede Jelinek in einer Inszenierung von Intendant Enrico Lübbe wird die „Diskothek“ am 16. November eröffnet.

Von lyn