Staatsoperette arbeitet an Interimsspielplan nach Havarie

Die Havarie in der Dresdner Staatsoperette hat Schäden in Höhe von mindestens fünf Millionen Euro angerichtet. Scheinwerfer, Audio- und Videoanlage, Bühnenboden, Instrumente und die Unterbühnenmaschinerie wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Leitung des Hauses hofft nun auf Interimsspielorte.