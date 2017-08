Stagediving, Pyro, Kraftklub und Co.: Tag zwei beim Highfield

Großpösna. Nach den schweren Regenfällen und der Unterbrechung am Freitag konnte der zweite Festivaltag beim Highfield am Samstag planmäßig stattfinden. Unter anderem standen Feine Sahne Fischfilet, Thees Uhlmann und Band, Milky Chance und Frittenbude auf den Bühnen. Headliner des Abends sind Kraftklub und Casper.

Stagediving, Pyrotechnik, Matschschuhe: Tag zwei des Highfield am Störmthaler See brachte unter andeem Auftritte von Thees Uhlmann, Feine Sahne Fischfilet, Milky Chance, Casper, Kraftklub und Co. Zur Bildergalerie

Mit einem Auftritt der Toten Hosen endet am Sonntag das 20. Highfield-Festival. Am letzten Tag stehen noch einmal 14 Bands auf den beiden Bühnen. Erwartet werden Auftritte von den Donots, The Offspring und Placebo.

Nachdem am Freitag ein Unwetter über das Gelände am Störmthaler See gezogen war, konnten mehrere Bands nicht wie geplant auftreten. Eine Absperrung, ein sogenannter Wellenbrecher, war unterspült worden. Gegen 20 Uhr war das Festival unterbrochen worden. Betroffen waren unter anderem Billy Talent, Bosse und Clueso. Der Erfurter spielte dafür ein spontanes Unplugged-Set vor dem Auftritt der Beginner, der gut dreieinhalb Stunden später planmäßig stattfinden konnte.

jhz

Alle Fotos vom Freitag