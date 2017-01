Leipzig/Borna. Das Starterfeld ist seit dem Wochenende vollständig: Im Leipziger Regiofinale des Bandclashs haben sich Samstagnacht in Halle 5 drei weitere Schülerbands für das sächsische Landesfinale des Wettbewerbs im März qualifiziert. Die Jury zeigte sich am meisten vom Duo Mathews & Miller beeindruckt. Niklas Matthes und Alec Mühler aus Lunzenau traten für das Gymnasium Rochlitz an und überzeugten die Juroren „mit Stilechtheit und ihrem musikalischen Können“, so Pierre Eichner von der Kulturlounge, die den Bandclash seit 2006 zusammen mit dem Sächsischen Kultusministerium veranstaltet.

Die rund 250 Zuschauer im ausverkauften Saal wählten zwei Gruppen weiter: Die meisten Stimmen erhielten 5Raumfenster als Vertreter des Gymnasiums am Breiten Teich Borna. Ebenfalls für ein Finalticket reichte es für die Leipziger Crying Dutchman, die das Wilhelm-Ostwald-Gymnasium ins Rennen geschickt hatte. Aber auch die Bands Emerge aus Eilenburg, Take All To Heaven aus Delitzsch, Der Geräusch aus Grimma und Line Out aus Borna holten sich vom Publikum ihren verdienten Jubel ab.

In Halle D des Werk 2 messen sich Mathews & Miller, 5Raumfenster und Crying Dutchman am 17. März mit den drei ostsächsischen Kandidaten, die sich eine Woche zuvor in Dresden qualifiziert haben: Newtonic aus Chemnitz sowie Wicked Waste und All Stars Down, beide aus Dresden. Der Gewinner darf sich dann nicht nur beste sächsische Schülerband 2017 nennen, sondern nimmt darüber hinaus im November am bundesweiten „Local Heroes“-Finale teil.

Eine Vorstellung der Bands, die aus Nordsachsen und dem Landkreis Leipzig, teilgenommen haben, finden Sie hier.

Von LVZ