Suzhou Kunqu Theatre fasziniert in Leipzig

Leipzig. Chinesische Oper in Leipzig – und das Publikumsinteresse daran mag den Veranstalter, das Konfuzius-Institut, überrascht haben. Fast könnte man glauben, in einer Weltstadt zu leben. Nicht alle, die wollten, fanden Platz in der Alten Börse, wo am Freitag das „Suzhou Kunqu Theatre of Jiangsu Province“ mit einem Gastspiel szenische Kostproben einer faszinierenden, hochartifiziellen Kunstform zeigte, die seit 2011 Unesco-Weltkulturerbe zählt.

Bereits im 14. Jahrhundert wurde sie aufgeführt, die Kunqu oder auch Kun-Oper, die somit die älteste der chinesischen Opern-Formen ist. Eine, die dabei nicht nur in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht, sondern auch stilistisch und inhaltlich einige reizvolle Unterschiede zur jüngeren und ja auch bekannteren Peking-Oper aufweist.

Nun muss man kein Kenner all der vielschichtigen Traditionen und Formspiele dieser Kunst sein, um ihrer Faszination zu erliegen. Ein bisschen Offenheit und vor allem auch ein Gehör, das nicht allzu sklavisch an westlichen Harmoniemustern klebt, sind allerdings Voraussetzung.

Auf Fünf-Ton-Basis entfalten Instrumente wie Pipa (Schalenhalslaute zum Zupfen), Erhu (Röhrenspießlaute zum Streichen) oder Perkussion einen Sound, in dem die mit Falsett und Kopfstimme vorgetragenen Gesangsparts selbst wie reine Klanggebilde scheinen. Und mag das für ungeübte westliche Ohren eben erst einmal dissonant aufbrausen, glättet die Art des Schauspiels das schnell zu einer schon traumwandlerischen Harmonie. In die fügen sich Worte, Gesten, Bewegungen zu einer strengen Choreografie, die selbst die Fingerhaltung, die Winkelneigung des Kopfes oder das Spreizen eines Fächers in Nuance festlegt. All das geschieht ohne Hast, ohne Expressivität, in einem hypnotischen Gleichmaß konzentrierten Fließens.

Gern mehr davon

Kunqu – das ist ein Gesamtkunstwerk aus Dichtung, Malerei, Musik, Schauspiel, Tanz. Dabei weit schwebender, lyrischer, filigraner als die Peking-Oper. Eine Formwerdung in Vollendung, bis hin zur Farbsetzung der Kostüme, die nicht nur ästhetischer Genuss sind, sondern allegorische Bezüge knüpfen, Charakter- Verkörperungen symbolisieren und auch darin ein immens vielschichtiges Kunstgebilde, dessen Ausdehnung in der Spieldauer nicht umsonst exorbitant ist.

Wenn auch natürlich nicht in der Alten Börse, wo das Darsteller- und Musikerensemble aus Suzhou nur in Ausschnitten, quasi als 90-minütige Appetithäppchen-Verkostung, seine Kunst zeigt. Mit dem 31.(!) Akt aus Xu Zichangs Oper „Die Räuber vom Liang-Shan-Moor“, einem Part aus Xue Jinyans „Die bestickte Robe“ und schließlich, als Höhepunkt, mit „Ein flüchtiger Traum“ aus dem „Päonien-Pavillion“ des Shakespeare-Zeitgenossen Tang Xianzu.

Wie ein schöner, flüchtiger Traum erscheint dieser Abend. Selbst, wenn die Börse in ihren räumlichen Gegebenheiten zu nüchtern ist, mithin malerische Kulissen ebenso unmöglich macht wie eine Textübertitelung, und somit ein wirklich tiefes Eintauchen in diese mythologisierenden Geschichten, in der Dies- und Jenseits ineinanderfließen, sich Liebende und Göttinnen ebenso tummeln wie garstige Patriarchen und eifersüchtige Ehemänner, ein wenig ausbremst.

Lust auf mehr macht das gleichwohl, soll heißen: auf die Aufführung eines kompletten Werks an exponierterem Ort. In der Oper Köln wurde das ebenso schon unternommen (mit dem zehnstündigen „Palast der ewigen Jugend“) wie an der Berliner Akademie der Künste, die im vergangenen Jahr mit „Flee by Night“ eine zeitgenössische Kunqu-Variation auf die Bühne brachte. Das Publikum dafür scheint es auch in Leipzig zu geben.

Von Steffen Georgi