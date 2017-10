Ticketverkauf für das Weihnachtsliedersingen der Thomaner startet

Leipzig. Alle Jahre wieder zieht das Weihnachtsliedersingen des Leipziger Thomanerchors musikbegeisterte Zuhörer an. Wer zu den Aufführungen in der Thomaskirche einen Platz ergattern möchte, muss sich frühzeitig Tickets sichern. Am kommenden Montag (16. Oktober) beginnt der Ticketvorverkauf, teilt der Chor mit.

Die Eintrittskarten sind dann in der Musikalienhandlung Oelsner in der Schillerstraße erhältlich. Leipzigs berühmter Knabenchor stimmt gemeinsam mit Thomasorganist Ullrich Böhme und den kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichneten Thomaskantor Gotthold Schwarz auf das Weihnachtsfest ein. Die Konzerte finden am Mittwoch, 20. Dezember, Donnerstag, 21. Dezember und Freitag, 22. Dezember statt. Das Programm beginnt jeweils um 19.30 Uhr.

Von lyn