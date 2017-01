Leipzig . Sie sind in die Jahre gekommen, die Fans von den Puhdys und deren ehemaligen Frontmann Dieter „Maschine“ Birr. Feiern können die zumindest leicht ergrauten Herrschaften aber immer noch, wie sie am Freitagabend in Leipzig unter Beweis stellten. Zwar kamen nur etwa 800 ins damit eher spärlich besuchte Haus Auensee, um den Auftakt der „Neubeginner“-Tour zu erleben. Diejenigen, die da waren, ließen sich jedoch prächtig unterhalten.

Birr hatte eine tolle Band um sich versammelt: Gitarrist Uwe Hassbecker („Silly“) und Bassist Christian Liebig („Karat“) gehören wohl mit zu den besten Musikern an ihrem jeweiligen Instrument, wobei Hassbecker ja gleich Meister an verschiedenen Instrumenten ist: Nicht nur ist er einer der versiertesten Gitarristen in Deutschland, zudem spielt er virtuos Mandoline und Geige, wie er bei „Deine Stille“ eindrucksvoll unter Beweis stellt. Auch der zweite Gitarrist Jörg Weisselberg, Schlagzeuger Felix Lehrmann sowie Keyboarder Marcus Gorstein verstehen ihr Geschäft.

Die erste Solo-Tournee von Dieter „Maschine“ Birr nach der Auflösung der „Puhdys“ steht unter einem schlechten Stern. Fast die Hälfte der geplanten Auftritte musste abgesagt werden, zum Auftakt in Leipzig kamen nur 800 Zuschauer. Zur Bildergalerie

Muss man einem 72-Jährigen noch abnehmen, dass er einen Neubeginn wagen will? „Neubeginn im neuen Leben, neue Meere überqueren, endlos viele neue Ziele, alles für mein zweites Leben“ singt Birr im Titelsong seines Albums, mit dem er auch den Abend eröffnet. Er versucht es zumindest und wirkt dabei auf der Bühne in Leipzig sehr entschlossen. Klar, die Rockerpose hat er in mehr als (nach eigenen Angaben) 4500 Konzerten einstudieren können. Auch die Animation des Publikums ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Aber er versucht es, sich neu zu erfinden.

Wenn ein Publikum die ziemlich unverwechselbare Stimme der „Puhdys“ hört, will es auch die dazugehörigen Hits aufgeführt haben. Das lässt sich aus der Reaktion der Konzertbesucher auch ableiten: Im ersten Teil des Abends ist „Wenn Träume sterben“ ein umjubelter Höhepunkt, im Zugabenteil sind „Geh zu ihr“ und „Wenn ein Mensch lebt“ absolute Erfolge. In „Helden meiner Generation“ vom „Neubeginner“-Album besingt „Maschine“ seine Liebe zu eben jenen. In Leipzig wird er selbst als Held von einer Generation gefeiert. Dieser Held will allerdings mehr, als für alte Hits gepriesen zu werden.

Stargäste wie Julia Neigel, Elaiza-Stimme Ela Steinmetz oder János „Mecky“ Kóbor von der ungarischen Rocklegende „Omega“ gesellten sich zu Birr auf die Bühne. Sie drücken dem Konzert zumindest teilweise einen eigenen Stempel auf. Aber offensichtlich machten sie die Tour auch zu einem erheblichen finanziellen Risiko: Kurz vor Beginn der Tournee hatte Birr fast die Hälfte der ursprünglich geplanten Termine abgesagt oder verschoben. Die Tour sei „im ursprünglich angedachten Umfang wirtschaftlich nicht realisierbar“, teilte der Sänger und Gitarrist mit. Genug Karten ließen sich also offenbar nicht absetzen.

Von LVZ