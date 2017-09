„Traumzauberbaum“-Archiv für Musikstudenten geplant

Berlin - . „Geschichtenlieder“ und Co: Die Werke des Komponisten Reinhard Lakomy (1946-2013) und der Autorin Monika Ehrhardt-Lakomy sollen künftig in einem Archiv aufbewahrt werden. „Bisher befindet sich alles in Schuhkartons“, sagte Ehrhardt-Lakomy der Deutschen Presse-Agentur.

Das Künstlerpaar hat gemeinsam 350 Lieder vor allem für Kinder geschaffen - sie schrieb die Texte, er lieferte die Musik dazu. Das bekannteste Werk ist das Hörspiel „Traumzauberbaum“ (1980), das zweite Werk nach den „Geschichtenliedern“ (1978). Das in ihrem Wohnhaus geplante Archiv sei vor allem für Musikstudenten gedacht, sie sollen dort auch übernachten können, sagte die Autorin.

Lakomy, der vor vier Jahren an Krebs starb, hat 21 Tonträger hinterlassen. „Er war sehr fleißig“, sagte Ehrhardt-Lakomy. „Lacky“, war einer der bekanntesten Komponisten in der DDR. Er schuf nicht nur die beliebten Kinderlieder, sondern auch mehr als 200 Film- und Ballettmusiken, elektronische Musik und Rockballaden wie „Heute bin ich allein“. Als Jazzer gehörte Lakomy zu den Mitbegründern des Günther Fischer Quartetts.

Von LVZ