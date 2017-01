Leipzig. Der Tour-Auftakt von Al Bano und Romina Power am Freitagabend in der Leipziger Arena ging gehörig daneben. Beim ersten Konzert in Deutschland im Rahmen ihrer Welttournee kam es in der Leipziger Sport- und Mehrzweckhalle zu teils tumultartigen Szenen unter den lediglich 2000 Fans. Zeitweise drohte sogar der Abbruch der Veranstaltung, so Besucher.

Doch nicht die Technik oder die Künstler streikten. Offenbar wurden einige der Tickets doppelt verkauft. Besonders auf den teuren Plätzen direkt vor der Bühne gab es Gedränge. Erst eine Durchsage konnte die Italo-Fans in Leipzig beruhigen: Diejenigen, die nun schlechtere Plätze hatten als zuvor bezahlt, sollten sich nach dem Konzert melden und einen Teil des Geldes zurück erhalten.

Vor Beginn des Konzerts in Leipzig gab es Ärger um die Tickets in der Arena Leipzig. Erst nach einer Dreiviertelstunde konnten Al Bano und Romina Power beginnen und mit ihrem Italo-Schlager die 2000 Fans beruhigen. (Bilder: André Kempner) Zur Bildergalerie

Erst nach einer Dreiviertelstunde Verspätung startete schließlich das Konzert des italienischen Duos. Auf der ersten Welttournee seit 20 Jahren ließen Al Bano und Romina Power von ihrer eigenen Band begleiten. Auch Streicher und ein Chor untermalten Hits wie "Felicita", "Sempre Sempre", "Nostalgia Canaglia".

joka

