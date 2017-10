Unentschieden zwischen Slam und Kabarett

Leipzig. „Es geht ein Riss durch die Weltgemeinschaft. Da müssen wir uns doch vereinen, und die machen hier einen auf Wettbewerb“, motzt Bettina Prokert als Silke Sumpf-Pretsch vom Ensemble Weltkritik. Gut, dass der Wettstreit zwischen Kabarett und Poetry Slam am Mittwochabend im vollen Kupfersaal eher Nebensache war: Die Künstler präsentierten dem durchmischten Publikum die Vielfalt der Wortkunst wie ein dreistündiges Acht-Gänge-Menü. Jeder Happen einzigartig, zusammen ein Gaumenschmaus.

Mit einem Zeitlimit von sieben Minuten und Jurytafeln im Publikum mutet das Potpourri an Texten wie ein Slam an. Christian Meyer holt Kabarettisten und Slammer mit teilweise langatmigen Moderationen abwechselnd auf die Bühne. Die Jurywertungen des Publikums ergeben eine Punktzahl, die darüber entscheidet, wer ins Finale kommt.

Sexismus beschäftigt Kabarettisten

Sexismus ist augenscheinlich ein Thema, das Kabarettisten beschäftigt: Michael Feindler aus Leipzig bringt in Gedichten kluge Gedanken zum Thema vor. Die Kölner Kabarettistin Anny Hartmann packt Sexismus schärfer an: Wenn man eine Frau nach der Vergewaltigung fragt, ob sie zu sexy angezogen war, sei das, als mache man einem Mann im teueren Anzug Vorwürfe, wenn sein Portemonnaie geklaut wird. Hartmann passt ihr Programm für den Abend an. Sie sei froh, dass nicht der Wettstreit im Mittelpunkt steht, sagt sie, denn Kunst sei nicht messbar. Künstlerisch hervorragend und mit klugen Pointen nimmt ihr Dresdner Kollege Erik Lehmann als Wutbürger die Zuschauer mit. Zu den aufgestellten Bussen sagt er: „Die sollen froh sein, dass überhaupt noch ein Bus kommt“.

Leipziger Lachmesse: Bonny Lycen überzeugt mit sehr persönlichem Text

Die meisten Slammer präsentierten den rund 400 Zuschauern abstrusere, weniger politische Texte. Sondergast Paul Weigl spricht über Facebook und Elterngeld-Bürokratie, Hinnerk Köhn aus Hamburg berichtet in seinem bissigen Text von einer Flugreise neben einem Toten. Sein Leipziger Kollege Bleu Broode stellt seine Kindheit den Kriegserfahrungen seiner Großmutter gegenüber. Wortgewandt erzählt Julian Heun aus Berlin vom Scheitern am Flirten.

Bonny Lycen aus Leipzig hebt sich da mit ihrem persönlichen, politischen und ganz neuen Text ab: Ein Brief an ihren Vater, der bei der Bundestagswahl die AfD gewählt hat. Es sind Lycens hinterfragende Gedanken und ihre Wut, die das Publikum mitnehmen: Es wählt den Text ins Finale. Dort trägt Lycen einen anderen sehr ernsten Beitrag über Dresden 1945 vor. Wesentlich pointierter, mit grandiosem Schauspiel und viel Rhythmik schafft es auch das Ensemble Weltkritik in die Endrunde. Pegida übersetzen sie mit „Peinliche Eingeborene Gefährden International Dresdens Ansehen“.

Beide Finalisten haben ihren eigenen Reiz, spielen mit Worten und Stimme. Am Ende entscheiden die Zuschauer: ein gerechtes Unentschieden. Der Abend zeigt die Vielfalt der Komik und Wortgewandtheit, auch innerhalb der Sparten. Das Menü hat gemundet.

Von Theresa Held