Verheimlicht und vergessen: Kunstraub im Lindenau-Museum vor 50 Jahren

Altenburg. Den Altenburger Prinzenraub kennt wohl beinahe jeder Skatstädter. Was in der Nacht vom 7. zum 8. Juli 1455 auf dem Schloss mit den Prinzen Ernst und Albrecht geschah, dürfte nicht erst seit den Prinzenraub-Festspielen fundamentales Geschichtswissen sein. Doch was in der Nacht vom 6. zum 7. November 1967 passierte, weiß bis auf ganz wenige Ausnahmen niemand: In Altenburg gab es vor genau 50 Jahren auch einen Kunstraub.

Unbekannte Täter drangen in das Lindenau-Museum ein und raubten fünf der 180 berühmten frühitalienischen Tafelbilder. „Es handelte sich um einen der ersten größeren Diebstähle aus einem Museum der DDR“, so die stellvertretende Direktorin, Sabine Hofmann. Doch kundgetan wurde davon öffentlich nichts. Auch in den Medien sei der spektakuläre Raub mit keiner Silbe erwähnt worden.

Denn neben der Kriminalpolizei nahm die Staatssicherheit die Ermittlungen auf und verfügte offenbar eine Nachrichtensperre. Erfolg hatten beide nicht. Dabei gab es einige Merkwürdigkeiten, weiß Sabine Hofmann. So seien bereits einige Monate zuvor die kleine Münzsammlung des Museums und zwei etruskische Vasen gestohlen worden, ohne dass man daraus Konsequenzen gezogen hätte.

Wahllos oder mit Auftragszettel?

Warum der oder die Täter ausgerechnet diese fünf Werke auswählten, ist bis heute ein Rätsel. Eine Begründung für die „Zusammenstellung“ lässt sich nicht finden. Entweder griffen die Täter wahllos zu, oder sie hatten einen Auftrag, genau diese Werke mitzunehmen. Denn die kostbaren Bilder Sandro Botticellis oder Fra Angelicos blieben unberührt. Alle entwendeten Werke trugen Signaturen und Sammlungshinweise auf das Lindenau-Museum, was sie quasi unverkäuflich machte. Außerdem gab es in der DDR keinen Kunstmarkt, auf dem die Bilder hätten angeboten werden können. Schnell wurden Vermutungen laut, die von einem Auftragsdiebstahl aus dem Westen bis zum Auftrag durch die Stasi reichten. Oder war es doch „nur“ eine Tat Kleinkrimineller, der die fehlenden Sicherungsmaßnahmen Vorschub leisteten?

Tätern die Tat leicht gemacht

Denn den Tätern wurde es leicht gemacht – weder der mechanische noch der personelle Schutz des Museums waren dem Wert der Sammlungen angemessen. So gab es im Erdgeschoss beispielsweise keine Gitter vor den Fenstern, und auch die Eingangstüren waren nur unzureichend gesichert. Von einem elektronischen Alarm konnte vor 50 Jahren ohnehin noch keine Rede sein. Außerdem wohnte der Hausmeister mit seiner Familie direkt im Objekt, was vielen Personen einen unbeaufsichtigten Zugang ermöglichte. Erst nach dem Diebstahl erhielten die Fenster Gitter, und es wurde ein Sicherheitsdienst installiert, der das Objekt rund um die Uhr bewachte. Später kamen elektronische Sicherungen hinzu.

Unwiederbringlicher Wert

Madonna (um 1490 bis 1495) eines Ende des 15. Jahrhunderts tätigen florentinischen Malers. Die Altenburger mochten die liebliche Madonna sehr. Quelle: Museum

Für die Sammlung hatten alle fünf Gemälde einen großen, unwiederbringlichen materiellen und besonders ideellen Wert. Genau ließe sich der heutige Wert nur schwer beziffern, aber Hofmann rechnet mit einem sechsstelligen Betrag, also mindestens 100 000 Euro und bis hin zu knapp einer Million – pro Bild. Noch viel wichtiger: Jedes einzelne hatte Bernhard August von Lindenau gezielt in Rom angekauft. Bis auf das kleine Porträt des jungen unbekannten Kavalilers, bei dem es sich wohl um eine um 1600 entstandene flämische Kopie handelt, allesamt Originale. „Heute erinnern nur noch Fotografien an die verlorenen Schätze, denn keines der Bilder ist je wieder aufgetaucht.“

Auch der Versuch der stellvertretenden Direktorin, in den Akten fündig zu werden, blieb erfolglos. Weder im Museum selbst noch im Archiv des ehemaligen Rates des Kreises, dem das Museum zu DDR-Zeiten unterstellt war, ließ sich etwas finden. Und die Polizei erklärte, dass nach so langer Zeit keine Akten mehr da sind. Ohnehin haben die Täter heute keine Konsequenzen mehr zu befürchten, denn ein Kunstraub gilt nach 30 Jahren als verjährt. Allerdings stehen die Gemälde seit 1990 auf der Liste von Interpol, heute Europol.

Hoffnung auf Hinweise

„Mit der Erinnerung an einen der traurigsten Tage der Museumsgeschichte“, so dessen heutiger Direktor Roland Krischke, „verbindet das Lindenau-Museum die leise Hoffnung, dass mit der Publikation der Fotografien der Bilder vielleicht doch noch eine Spur aufgenommen werden kann und die verlorenen Schätze wieder ans Tageslicht kommen.“ Deshalb hat das Museum die Fotografien anlässlich des 50. Jahrestages jetzt den Medien zur Verfügung gestellt. Vielleicht würden sich beispielsweise über das Internet Hinweise ergeben. „Wenn die Bilder noch existieren, wer weiß, in wessen Besitz sie sich heute befinden? Vielleicht ahnt der Besitzer gar nichts davon, dass er sich an einem unrechtmäßigen Besitz erfreut“, so Krischke.

Von Ellen Paul