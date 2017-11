Vier Preise für Charly Hübner und Feine Sahne Fischfilet

Leipzig. Die Preisträger des 60. Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm (Dok Leipzig) stehen fest. Im Internationalen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm gewann die Goldene Taube die Rumänin Ana Dumitrescu mit dem Streifen „Licu, a Romanian Story“. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. In dem Beitrag widmet sich die frühere Fotojournalistin dem 92-jährigen Liviu Canter, genannt Licu, und dessen Erinnerungen an die Extreme des 20. Jahrhunderts, an Weltkrieg, Vertreibung, Postkommunismus. Insgesamt wurden 21 Preise mit 73 500 Euro Gesamtwert vergeben, darunter sieben Goldene Tauben.

Die Goldene Taube im Deutschen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm ging an die israelisch-deutsche Koproduktion „Muhi – Generally Temporary“ von Rina Castelnuovo-Hollander und Tamir Elterman. Die Taube im Next Masters Wettbewerb ging an die Südkoreanerin Boram Kim für „Baek-gu“. Der norwegische Beitrag „Mum's Hair“ von Maja Arnekleiv erhielt die Auszeichnung für den besten animierten Dokumentarfilm.

Den Internationalen Wettbewerb kurzer Dokumentar- und Animationsfilm gewann die Portugiesin Mónica Martins Nunes mit „The Ashes Remain Warm“, der Filmemacher Ehsan Gharib erhielt für den kanadischen Beitrag „Deyzangeroo“ die Goldene Taube kurzer Animationsfilm, die für den besten kurzen deutschen Dokumentar- und Animationsfilm ging an „Megatrick“ von Anne Isensee.

Gleich vier Preise und damit die meisten Auszeichnungen des Abends erhielt der Film Wildes Herz von Charly Hübner und Sebastian Schultz über die norddeutsche Punkband Feine Sahne Fischfilet und deren Engagement gegen Rechts. Der Film kommt im April 2018 in die deutschen Kinos. Am Sonntag werden vier der Preisträgerfilme sowie Publikumslieblinge noch einmal gezeigt.

LVZ