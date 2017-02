Leipzig. Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2017 sind 15 literarische Werke nominiert. Der insgesamt mit 60.000 Euro dotierte Literatur-Preis wird in diesem Jahr zum 13. Mal vergeben und ehrt herausragende Neuerscheinungen in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung. Wie die Messe am Donnerstag in Leipzig mitteilte, findet die Verleihung am 23. März in Leipzig statt.

Die Nominierten wurden von der Jury aus 365 eingereichten Werken ausgewählt. In der Kategorie Belletristik sind den Angaben zufolge Bücher von Lukas Bärfuss, Brigitte Kronauer, Steffen Popp, Anne Weber und Natascha Wodin nominiert.

Für die Kategorie Sachbuch/Essayistik wurden Werke von Leonhard Horowski, Klaus Reichert, Jörg Später, Barbara Stollberg-Rilinger und Volker Weiß ausgewählt. In der Kategorie Übersetzung stehen zudem Holger Fock und Sabine Müller, Gregor Hens, Gabriele Leupold, Eva Lüdi Kong und Petra Strien in der Endrunde.

Der Leipziger Buchpreis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Die Leipziger Buchmesse findet vom 23. bis 26. März statt.

Das sind die Nominierten im Jahr 2017:

BELLETRISTIK:

- Lukas Bärfuss, „Hagard“ (Wallstein)

- Brigitte Kronauer, „Der Scheik von Aachen“ (Klett Cotta)

- Steffen Popp, „118. Gedichte“ (Kookbooks)

- Anne Weber, „Kirio“ (Fischer)

- Natascha Wodin, „Sie kam aus Mariupol“ (Rowohlt)

SACHBUCH/ESSAYISTIK:

- Leonhard Horowski, „Das Europa der Könige“ (Rowohlt)

- Klaus Reichert, „Wolkendienst“ (Fischer)

- Jörg Später, „Siegfried Kracauer“ (Suhrkamp)

- Barbara Stollberg-Rilinger, „Maria Theresia“ (Beck)

- Volker Weiß, „Die autoritäre Revolte“ (Klett Cotta)

ÜBERSETZUNGEN:

- Gregor Hens, aus dem Englischen: Will Self, „Shark“ (Hoffmann und Campe)

- Holger Fock, Sabine Müller, aus dem Französischen: Mathias Enard, „Kompass“ (Hanser)

- Eva Lüdi Kong, aus dem Chinesischen: Wu Cheng‘en, „Die Reise in den Westen“ (Reclam)

- Gabriele Leupold, aus dem Russischen: Andrej Platonow, „Die Baugrube“ (Suhrkamp)

- Petra Strien, aus dem Spanischen: Miguel Cervantes, „Die Irrfahrten von Persiles und Sigismunda“ (Die Andere Bibliothek)

Von LVZ