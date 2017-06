Leipzig. Auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei ist am Donnerstagabend die 24. Jahresausstellung eröffnete worden. In der Werkschauhalle sind in den kommenden drei Wochen Grafiken, Gemälde, Skulpturen und Installationen von 33 Künstlern zu sehen. In diesem Jahr wird auch der Preis der Leipziger Jahresausstellung vergeben. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung ist in diesem Jahr dem Maler, Bildhauer und Buchillustrator Adam Friedrich Oeser (1717 – 1799) gewidmet.

Ausstellende Künstler sind: Rania Akl, Kurt Bartel, Wolfgang Böttcher, Reinhard Buch, Marc Dettmann, Thomas Geyer, Florian Göthner, Stephan Guggisberg, Franziska Güttler, Claas Gutsche, Manaf Halbouni, Fabian Heublein, Frenzy Höhne, Annika Kleist, Edgar Knobloch, Sebastian Komnick, Jonathan Kraus, Gero Künzel, Edgar Leciejewski, Metulczki, Gerhard Kurt Müller, Vlado Ondrej, Jochen Plogsties, Tanja Pohl, Sabine Prietzel, Dirk Richter, Jurek Rotha, Stefan Stößel, Thadeusz Tischbein, Kata Unger, Matthias Weischer, Sabine Weise, Constanze Zorn

Die Werkschauhalle auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei zeigt bei ihrer 24. Jahresausstellung Werke von insgesamt 33 Künstlern. Zur Bildergalerie

joka