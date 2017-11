Wieder Erdbeben im Waldstraßenviertel: Bei Kraftklub-Konzert wackeln erneut die Wände

Leipzig. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass beim letzten Kraftklub-Konzert in der Arena der Boden im angrenzenden Waldstraßenviertel bebte. Keine einmalige Sache, wie die Indie-Rocker aus Chemnitz bei ihrer Rückkehr unter Beweis gestellt haben. Am Freitagabend wackelten bei Anwohnern erneut die Wände. "30 bis 50 Menschen haben sich schon bei uns gemeldet", sagte Volker Clauß von der Leitstelle der Feuerwehr gegen 23 Uhr zu LVZ.de. Die Anrufer hätten über Schwingungen an den Wänden ihrer Wohnungen und wackelnde Gegenstände geklagt. Clauß: "Wir können da nichts machen, haben den Leuten aber sachlich erklärt, dass heute wieder Kraftklub in der Arena spielen. Die meisten haben das auch so akzeptiert." Zur Erklärung sagte Clauß, dass der Boden unter dem Waldstraßenviertel auf losem Untergrund stehe.

Die Indie-Rocker von Kraftklub sind nach über zweieinhalb Jahren zurück in der Arena Leipzig. Fotos: André Kempner Zur Bildergalerie

Eine Anwohnerin hat LVZ.de gesagt, dass sie und ihre Nachbarn sehr besorgt gewesen seien, weil "seit über einer die Wände vibrieren." Nach dem letzten Kraftklub-Konzert in der Arena hatte es in Leipzig Diskussionen um ein Hüpfverbot gegeben. Die Band und ihre Fans ließen sich davon jedoch auch diesmal nicht bremsen. Im Gegenteil, Sänger Felix Brummer erinnerte während der über zweistündigen Show immer wieder an das Beben beim letzten Arena-Konzert und forderte sein Publikum bei Songs wie "Ich will nicht nach Berlin" auf, das Ganze noch mal zu versuchen. Für die Band gibt es aber auch noch einen richtigen Grund zu feiern. Der Auftritt in Leipzig war für Kraftklub mit 12.000 Fans, also 4000 mehr als im März 2015, das größte Solo-Konzert ihrer Geschichte.

