Jena. "Inzwischen sterben dort mehr Menschen an einer Sepsis als an Darm- und Brustkrebs zusammen", so Reinhart. Experten fordern deswegen weltweit mehr Aufklärung in Hygiene-Fragen, Impfprogramme für Risikopatienten sowie eine bessere Schulung von medizinischem Personal, um eine Sepsis eher zu erkennen und richtig zu behandeln. Zudem müsse ein internationales Sepsis-Register eingerichtet werden.

Am Donnerstag beginn ein weltweiter Kongress von Sepsis-Experten. Die Vorträge und Diskussionsrunden dazu werden erstmals komplett im Internet gehalten. Laut Reinhart haben sich dazu bisher rund 10 000 Organisationen und Einzelpersonen angemeldet.

dpa