Frankenthal . Weil der 32-Jährige bei dem Vorfall Mitte Mai zudem ein anderes seiner Kinder verletzt haben soll, wird ihm auch versuchter Mord zur Last gelegt. Das sagte der Leiter der Strafverfolgungsbehörde, Hubert Ströber, am Mittwoch. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Er hat Ströber zufolge angegeben, er habe aus krankhafter Eifersucht gehandelt. Zudem stand er wohl unter dem Einfluss von Kokain. Der Mann soll nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin seine Tochter aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock geworfen haben. Das Kind war auf der Stelle tot.

Zudem soll der Angeklagte seine 20 Jahre alte Partnerin und seine sechsjährige Tochter aus einer früheren Beziehung mit einem Messer verletzt haben. Er ist Ströber zufolge auch wegen Körperverletzungs- und Waffendelikten angeklagt. Danach habe der Mann den Säugling aus dem Fenster des Mehrfamilienhauses geworfen. Als die Polizei kam, habe er seine vier und sechs Jahre alten Kinder im Arm gehalten. Er wurde überwältigt.

Von dpa/RND