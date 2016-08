Bad Bentheim. Reisende können durch ein geöffnetes Fenster klettern oder um das Gebäude herumgehen, um zu ihren Zügen zu gelangen. Durch die Erhöhung des Bahnsteigs wurde erreicht, dass der Einstieg in die Züge für Rollstuhlfahrer leichter wird.

"Es ist leider nicht zu ändern", sagte Bad Bentheims Bürgermeister Volker Pannen am Dienstag nach entsprechenden Medienberichten. So richtig barrierefrei werde der Bahnhof des Kurortes im Emsland an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden wahrscheinlich erst Ende 2017.

Die Aufstockung des Bahnsteigs habe von der Deutschen Bahn nicht später terminiert werden können, erläuterte der Bürgermeister. Für den Umbau des nun zu tiefliegenden Gebäudes warte die Stadt noch auf die Bewilligung von Fördergeldern.

dpa