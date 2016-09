Bei Schießereien am verlängerten Labor-Day-Wochenende in der US-Metropole Chicago sind 13 Menschen getötet worden. Damit stieg die Zahl der Menschen, die in der Stadt in diesem Jahr bislang ermordet wurden, nach Angaben der Zeitung "Chicago Tribune" auf mehr als 500.

Das sind nicht nur mehr als im Vorjahr, obwohl 2016 noch längst nicht vorbei ist. In der drittgrößten Stadt der USA starben damit auch mehr Menschen in einem Jahr durch Mord als in den beiden größeren Metropolen New York und Los Angeles zusammen.