Lüneburg. Carsten Jung kann sich an keinen vergleichbaren Fall erinnern. Vor einigen Wochen erhielt der Geschäftsführer der Sparkassenstiftung Lüneburg einen Anruf. Ein Mann meldete sich und erklärte, er wolle seiner Heimatstadt etwas zurückgeben, insbesondere seiner früheren Schule. Sie habe ihm zu dem gemacht, was er heute sei: ein erfolgreicher Mann.

Dafür wolle er sich bedanken und dem Gymnasium Johanneum moderne, digitale und interaktive Tafeln schenken, erklärte der Anrufer. Da er die sogenannten Whiteboards nur bezahlen, dabei aber nicht öffentlich auftreten wolle, bat er Jung um Hilfe. Die Anschaffung solle über die Sparkassenstiftung laufe. „Ich bin aus allen Wolken gefallen“, sagte Jung der „Landeszeitung“ aus Lüneburg.

Spender hofft auf Nachahmer

Die Stiftung erfüllte den Wunsch des ehemaligen Schülers. Für das Gymnasium wurden 28 Whiteboards inklusive der dazugehörenden Technik angeschafft. Die Kosten von 185.000 Euro teilten sich Spender, Stiftung und die Stadt als Schulträger: Den Löwenanteil trug der ehemalige Schüler: 140.000 Euro.

„Der Spender möchte unbedingt anonym bleiben, weil er sich nicht in den Mittelpunkt stellen will“, sagte Jung dem „NDR“. „Er möchte aber, dass die Aktion veröffentlicht wird, um anderen, die auch die Möglichkeit hätten, einen Anstoß zu geben, vielleicht gleiches zu tun.“

Am Gymnasium rätseln Lehrer und Schüler, wer der Spender sein könnte. „Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, wer dahinter steckt“, sagte Direktor Friedrich Suhr der Landeszeitung. Er empfinde große Dankbarkeit. „Ich habe etwas Derartiges noch nicht erlebt in meiner Zeit an der Schule.“

