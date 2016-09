Peterslahr/Straßenhaus. Der Mann wohnt in der Einflugschneise des Flughafens Köln/Bonn. Am Montag entdeckte er den Fäkalienhaufen auf seinem Grundstück im rheinland-pfälzischen Peterslahr. Er rief die Polizei, und diese versuchte auch, den Verursacher zu ermitteln. Immerhin konnten die Beamten den Täterkreis eingrenzen: Das „höhentypische Spritzmuster“ war für die Polizisten ein Indiz dafür, dass der Fäkalienhaufen vermutlich von einem Flugzeug abgeworfen worden sei.

Auch in Baden-Württemberg haben sich Anwohner schon darüber beschwert, dass Fäkalien aus Flugzeugen auf ihren Grundstücken gelandet seien. Sie wohnen in der Einflugschneise des Flughafens Stuttgart. So etwas kann nicht nur ärgerlich sein, sondern auch gefährlich werden: Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, fiel vor einigen Jahren ein zwei Kilogramm schwerer Eisblock in den Garten einer Familie in Nürnberg: Es handelte sich um tief gefrorenen Urin aus einem Flugzeug. Zum Glück wurde niemand getroffen.

Von dpa/RND