New York. Daraufhin verließ sie die Gedenkfeier vorzeitig. Auf dem Weg zu einem Fahrzeug, das sie zu ihrer in der Nähe wohnenden Tochter Chelsea bringen sollte, verlor die ehemalige Außenministerin kurz das Bewusstsein. Dabei, so twitterte der FOX-Journalist Rick Leventhal, stolperte sie, ihre Knie knickten weg und sie verlor einen Schuh.

Sicherheitsbeamte halfen ihr ins Fahrzeug. Mittlerweile, so Clintons Sprecher Nick Merill, gehe es der 68-Jährigen schon wieder besser. „Während der Zeremonie, an der sie bereits 90 Minuten lang teilgenommen hatte, fühlte sie sich überhitzt und brach zum Apartment ihrer Tochter auf.“

Von RND/dk