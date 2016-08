Rom. Überschattet von einem Streit um den Ort der Zeremonie findet ein zweites Staatsbegräbnis für die Toten des schweren Erdbebens in Italien statt. In der kleinen Stadt Amatrice wurden auch Präsident Sergio Mattarella und Regierungschef Matteo Renzi zu der Trauerfeier erwartet.

Noch bis zuletzt liefen die Vorbereitungen in dem völlig verwüsteten Ort. In einem großen Zelt etwas außerhalb der Stadt wurden wenige Stunden vor der Zeremonie am Abend die ersten Särge aufgebahrt. Es begann gleichzeitig zu regnen.

In Amatrice kamen bei dem schweren Erdbeben am vergangenen Mittwoch mehr als 230 Menschen ums Leben. Insgesamt gab es bei der Katastrophe 292 Tote. 37 Särge sollten bei der Feier aufgebahrt werden. Viele Familien hatten ihre toten Angehörigen schon zu sich genommen.

Ein erstes Staatsbegräbnis mit den politischen Spitzen des Landes hatte es bereits am Samstag in Ascoli Piceno gegeben, dort wurde vor allem der Opfer in den Marken gedacht.

Am Vortag hatten wütende Einwohner und Angehörige von Opfern in Amatrice protestiert, weil die Trauerfeier aus logistischen Gründen zunächst auf den Flugplatz der Provinzhauptstadt Rieti verlagert worden war. "Ich habe zwei Familienangehörige verloren, und dann soll ich die Trauerfeier auf einer Großbildleinwand verfolgen, wie ein Fußballspiel. Die sind verrückt", sagte ein Anwohner der Nachrichtenagentur Ansa. Premierminister Renzi hatte dann mitgeteilt, dass die Feier doch in Amatrice stattfinden werde.

Feuerwehrleute bargen aus einer zerstörten Kirche vor der Trauerfeier auch die Reliquie der Madonna di Filetta, der Schutzpatronin des Ortes. Diese wurde in dem Zelt aufgestellt.

