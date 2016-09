Vechta/Hannover. In Lohne (Niedersachsen) hat ein 33-Jähriger seinen Nachbarn niedergeschossen und schwer verletzt. Zuvor sollen sich beide Männer gestritten haben. Das 29-jährige Opfer sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der mutmaßliche Täter habe sich dagegen in eine Wohnung zurückgezogen.

Zunächst sei die Situation vor Ort unübersichtlich gewesen, erklärte eine Polizeisprecherin. Deshalb sei ein Sondereinsatzkommando aus Hannover angefordert worden. Einen Kontakt zum Schützen habe es noch nicht gegeben. Er soll eine Handfeuerwaffe bei sich haben und in der Wohnung nicht allein sein. Nach ersten Informationen handelt es sich aber um einen Bekannten des 33-Jährigen, der freiwillig bei dem Mann ist.

Der Hintergrund des Streits zwischen den Täter und Opfer war zunächst unklar. Man habe mit dem Opfer noch nicht sprechen können, sagte die Polizeisprecherin.

Von RND/wer