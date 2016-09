London. Die Briten erhalten eine neue Fünf-Pfund-Note - aus Plastik, mit dem Abbild von Ex-Premier Winston Churchill. Die neuen Scheine aus Polymer seien sauberer, sicherer und hätten eine viel längere Lebensdauer als herkömmliche Papierscheine, lobt die Bank of England.

„Wird den Test der Zeit bestehen“

„Das dünne, flexible Plastik ist Schmutz-und Feuchtigkeits-resistent“, heißt es auf der Webseite der Zentralbank. Der neue Fünfer, der am Dienstag im Umlauf komme, werde daher mit der Zeit „nicht so schäbig wie Geldnoten“.

Wie belastbar die neue Note ist, zeigt die Bank of England in einem knapp einminütigen Video auf ihrer Webseite. Der Polymerschein wird in dem virtuellen Clip mehrfach zerknüllt und in Wasser getaucht – und sieht danach immer noch, so vermittelt es zumindest das Video, wie neu aus.

„Wie Churchill wird auch die neue Polymer Note den Test der Zeit bestehen“, meinte Gouverneur Mark Carney. Fünf Pfund sind derzeit etwa 5,93 Euro.

Weltweit sind Kunststoffgeldscheine noch die Ausnahme. In sieben Ländern (Australien, Brunei, Kanada, Papua-Neuguinea, Neuseeland, Vietnam und Rumänien) wird ausschließlich mit Polymer-Scheinen bezahlt. Großbritannien ist nach Rumänien (1999) das erste europäische Land, in dem die Währung aus Kunststoff ist.

Von dpa/RND