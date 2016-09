East Liverpool. Was die EU-Kommission mit Schockbildern auf Zigarettenschachteln versucht, das macht die Polizei des Städtchens East Liverpool in Ohio (USA) mit drastischen Bildern von einem Einsatz – und hofft so, Menschen für das Problem der Drogensucht zu sensibilisieren.

Als Officer Thompson am Freitag den Fahrer ansprach, war der beinahe bewusstlos, konnte sich nicht artikulieren. Dennoch versuchte James L. Acord (47), dem Beamten noch zu entwischen. Doch der zog geistesgegenwärtig den Zündschlüssel. Acord fiel in Ohnmacht, seine Beifahrerin auf dem Nebensitz war bereits bewusstlos. Offensichtlich hatten sich Acord und Rhonda L. Pasek (50), kurz zuvor einen Schuss gesetzt.

Auf dem Rücksitz saß ihr vierjähriger Sohn

Doch die erschütterndeste Entdeckung machte Officer Thompson erst später. Thompson sagte der Zeitung The Weirton Daily Times, dass er sich zunächst um den bewusstlosen Fahrer gekümmert habe. „Plötzlich bemerkte ich, dass da ein Vierjähriger angeschnallt auf dem Rücksitz saß.“ Es war der Sohn von Pasek, Thompson leistete der Mutter, die Atemproblem hatte, erste Hilfe, bevor der herbeigerufene Notarzt dem Paar Naxolon spritzte, ein Gegenmittel gegen Opiate. Im Auto wurde Heroin gefunden.

Die beiden kamen zunächst ins Krankenhaus und dann ins Gefängnis. Acord wurde im Schnellverfahren zu einem Jahr Haft verurteilt, Pasek wartet noch auf ihren Prozess. Das Kind wurde in staatliche Obhut gegeben.

Die Veröffentlichung der Bilder (wir haben das Kind unkenntlich gemacht) rechtfertigte die Polizei von East Liverpool folgendermaßen: „“Wenn wir das Gesicht des Kindes unkenntlich gemacht hätten, wäre die Wucht der Bilder verloren gegangen. So wird der Druck erhöht und uns endlich im Kampf gegen die Drogen geholfen. Es John Lane zum lokalen TV-Sender WKBN 27 First News.

Von RND/dk