Nashville/Hannover. Seit ein paar Tagen kann Ben Ellis nicht mehr unterrichten. Bei ihm ist im Dezember Speiseröhrenkrebs diagnostiziert worden. Zunächst arbeitete der Latein-Lehrer weiter, zwischen Chemotherapie und Bestrahlung. Bis vergangene Woche. Der Kampf gegen den Krebs hat ihn geschwächt.

Also sind seine Schüler zu ihm gefahren. Etwa 400 Mädchen und Jungen besuchten ihren Lehrer zuhause und sangen für ihn. Die Jugendlichen hätten erfahren, dass Ben Ellis einen harten Tag gehabt habe – sie hätten ihm Kraft geben wollen, erklärte Nathaniel Morrow, der Direktor der Presbyterianischen Akademie.

Schüler und Lehrer beten gemeinsam

Es ist eine christliche Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Lehrer und Schüler sind sehr gläubig. Vor allem in den schwierigen Phasen des Lebens. Also sangen die Jugendlichen christliche Lieder für Ben Ellis. „Er findet Kraft im gemeinsamen Beten“, sagte Morrow dem Fernsehsender CNN.

Es gibt ein Video davon, hat jemand aufgenommen hat. Tim McGraw hat es vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlicht. „Ein Freund hat mir das geschickt“, schrieb er dazu. Der Clip wurde seitdem schon mehr als 20 Millionen Mal aufgerufen und fast 400.000 Mal geteilt.

„Ben ist voller Hoffnung“

Im Clip stützt sich Ben Ellis auf seinen Rollator, während draußen etwa 400 Schüler für ihn singen. Mit schwacher Stimme stimmt er in den Gesang ein.

„Die Schüler haben etwas von der Liebe zurückgegeben, die er ihnen gegeben hat“, schrieb die Mutter einer Schülerin unter den Facebookbeitrag. „Er ist die Definition eines Lehrers, ein Vorbild, ein Diener Gottes.“ Ben Ellis habe den Schülern einen Brief geschrieben. Er glaube nun noch mehr, dass Gott mit ihnen sei. „Ben ist voller Hoffnung.“

Von RND/wer