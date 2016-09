Austin/Hannover. Die Feuerwehr spricht von einem Wunder. Und von einen Einsatz, den sie nicht jeden Tag hat: In Austin im US-Bundesstaat Texas ist ein Autofahrer im 9. Stock eines Parkhauses durch die Begrenzung gerast. Aber er hatte Glück: Der Wagen fiel nur ein kurzes Stück und verfing sich dann in einer Stromleitung. Während das Auto mehrere Meter über dem Boden baumelte, konnte der Fahrer unverletzt aus dem SUV klettern, wie ein Video zeigt, dass ein Nutzer auf Youtube hochgeladen hat. Ihn habe der Unfall an eine Szene im Film „Jurassic Park“ erinnert, erzählte er KXAN.

Mann hilft Fahrer aus dem Auto

Wie mehrere Medien berichteten, sagte der 24-jährige Fahrer später der Polizei, er habe auf der 9. Etage einen Parkplatz gesucht und sei dann nicht mehr in der Lage gewesen, seinen Wagen anzuhalten. Der SUV sei durch die Abgrenzung gerast und habe sich mehrmals gedreht, bis er sich in der Stromleitung verfangen habe. „Ich hörte, wie der Fahrer um sein Leben schrie“, sagte ein Augenzeugen zu KXAN.

Ein anderer Mann rannte zum Auto und sprach mit dem Fahrer, um ihn zu beruhigen, wie er berichtete. Sie hätten überlegt, ob sie auf die Polizei warten sollten, aber entschieden sich, den Mann aus dem Auto zu holen. „Wir lösten den Sicherheitsgurt, und ich nahm seinen Arm“, berichtete der Helfer. Dann habe der Fahrer aus dem SUV klettern können.

Ein Abschleppdienst holte das Fahrzeug schließlich auf den Boden, wie das Austin Fire Department berichtete.

Von RND/wer