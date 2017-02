Seine Zeit als Gewandhauskapellmeister in den Jahren 1847/48 blieb nur ein Zwischenspiel. Aber im Schaffen des Dänen Niels Wilhelm Gade, dessen 200. Geburtstag am 22. Februar die Musikwelt außerhalb Dänemarks und Leipzig nur mäßig enthusiasmiert feiert, spiegelt sich die Blüte der Leipziger Romantik wider. In den drei Großen Concerten dieser Woche steh seine erste Sinfonie im Zentrum, flankiert von den Zeitgenossen Schumann und Mendelssohn.