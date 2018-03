Leipzig gehört zu den etwa 1500 Städten weltweit, in denen jedes Jahr ein Startup-Weekend stattfindet. Mit Hilfe professioneller Trainer tüftelten vom 9. bis 11. März wieder etliche Kreative an neuen Geschäftsideen. Die besten erhielten am Sonntagabend Preise, mit denen sie in den nächsten Monaten weiter an ihren geplanten Produkten arbeiten können.