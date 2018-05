Leipzig

Die Leipziger Wasserwerke haben am Donnerstag den neuen Trinkwasserbrunnen auf dem Kurt-Masur-Platz eingeweiht. Im Frühjahr hatten die Bürger ihre beiden Wunschstandorte aus sechs möglichen Vorschlägen ausgewählt; neben dem Kurt-Masur-Platz setzte sich unter insgesamt 5800 gültigen Stimmen auch ein Standort an der Windorfer Straße durch (Höhe Taborkirche). „Wir freuen uns, den ersten von den Bürgern ausgewählten Standort nun bedienen zu können – er steht an einer gut frequentierten Stelle und kann von Passanten sehr gut angesteuert werden“, sagt Ulrich Meyer, Technischer Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke.

Auf dem Kurt-Masur-Platz sprudelt der Edelstahlbrunnen direkt am Durchgang zwischen Gewandhaus und Universität. In der frostfreien Zeit gibt es hier kostenloses Trinkwasser. Der Brunnen ist direkt ans Trinkwassernetz angeschlossen. „Der Brunnen ist zunächst für den Dauerbetrieb eingerichtet. Das ablaufende Wasser fließt direkt ins Abwassernetz“, erklärt Meyer. Die Wasserqualität überwacht das Betriebslabor der Wasserwerke mit regelmäßigen Proben.

Der Brunnen auf dem Kurt-Masur-Platz ist der zweite öffentliche Trinkbrunnen im Stadtgebiet. Bereits im Juni 2017 nahmen die Wasserwerke den Wiener Brunnen in der Petersstraße in Betrieb. An der Windorfer Straße soll der dritte Brunnen im Juni folgen.

Von lvz