Leipzig

Gastgeber und Gäste müssen sich in diesem Jahr auf einen späteren Termin für die Notenspur-Nacht der Hausmusik einstellen. Dafür wird es am 14. und 15. Dezember sogar vier Anfangszeiten geben, an denen die beliebten Hausmusik-Konzerte stattfinden können. Grund dafür ist Beethoven, dessen 250. Lebensjahr an jenem Wochenende mit einem bundeswei- ten Hausmusik-Wochenende eingeläutet wird. „Daran wollen wir uns natürlich beteiligen. Das wird dann auch der Start für das Beethoven-Jahr“, sagt Werner Schneider, der Chef des Vereins Notenspur.

Genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt

Die Beethoven-Jubiläumsgesellschaft Bonn hat in Leipzig bereits 2017 angefragt, um den Verein mit seiner großen Hausmusik-Erfahrung als Flaggschiff der deutschlandweiten Aktion zu gewinnen. Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft. Sein genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt.

Der berühmte Komponist hat Leipzig wahrscheinlich nur ein Mal besucht. Doch seine Beziehung zur Stadt sind immer eng gewesen, da der Verlag Breitkopf & Härtel seine Kompositionen publizierte. Daran erinnert der Verein Notenspur auf seiner musikalischen Route ebenso wie an Max Klingers Beethoven-Skulptur, die ein Highlight in den Ausstellungsräumen des Museums für bildende Künste ist. „Natürlich: Fürs dritte Adventswochenende wird es schwieriger, Musiker zu finden, da es bereits viele Konzerte in der Stadt gibt“, räumt Notenspur-Chef Schneider ein. Doch am historischen Datum könne man eben nichts ändern.

Diesmal wird an zwei Tagen gefeiert

Deshalb habe der Verein sich entschlossen, das Notenspur-Fest der Hausmusik „Beethoven bei uns“ an zwei Tagen zu feiern. „Zu vier unterschiedlichen Anfangszeiten“, ergänzt Projektleiterin Elke Leinhoß. Das erhöht den Organisationsaufwand – zumal das bisherige, bewährte Anmeldesystem genutzt werden soll. Dabei können sich ab Mitte Mai Gastgeber und Musiker registrieren lassen, ab Mitte Oktober dann auch die Gäste. „Wir wollen niemanden verprellen, damit die Hausmusik-Nacht 2020 wieder wie gewohnt Ende November stattfinden kann“, betont Leinhoß.

Gebeten wird, dass in diesem Jahr bei jeder Veranstaltung mindestens einmal ein Werk von Beethoven aufgeführt wird. Natürlich sind auch komplette Beethoven-Programme möglich.

„Die Resonanz bestärkt uns darin, das Format fortzusetzen“

Die Notenspur-Nacht der Hausmusik, bei der Gastgeber ihre privaten Wohnungen, Kanzleien oder Arztpraxen für Musiker und Musikliebhaber öffnen, erlebte im Vorjahr ihre vierte Auflage. An 83 Hausmusikorten im gesamten Stadtgebiet wurde bis tief in die Nacht hinein musziert und ein wenig gefeiert. „Diese Resonanz bestärkt uns darin, das Format fortzusetzen“, sagt Vereinsvorsitzender Schneider.

Von Mathias Orbeck