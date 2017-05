Leipzig. Für etwa 2500 Auszubildende des Bezirks Leipzig der Industrie- und Handelskammer (IHK) beginnen am Dienstag die Abschlussprüfungen in rund 120 Berufen. Zunächst sind gut 1800 Lehrlinge aus den kaufmännischen Berufen an der Reihe, wie die IHK am Freitag mitteilte. Sie haben am 9. und 10. Mai ihre schriftlichen Prüfungen. Am 16. und 17. Mai sind dann mehr als 600 Azubis aus den gewerblich-technischen Branchen dran.

Die meisten Prüfungen werden den Angaben zufolge für Berufe in den Bereichen Gastronomie, Handel und Logistik abgenommen. So legen beispielsweise am 10. Mai über 1100 Auszubildende in einer Messehalle gleichzeitig ihre schriftliche Prüfung ab. Darunter sind laut IHK 515 Prüflinge aus dem Einzelhandel, 227 aus den Büro-, 193 aus den gastgewerblichen sowie 222 in den Lagerberufen.

LVZ