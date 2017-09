Das ändert sich durch die neuen Studiengebühren an der Uni Leipzig

Leipzig. Die Ankündigung der Uni Leipzig, ab dem kommenden Wintersemester neue Studiengebühren einzuführen, ist beim Studentenrat (Stura) auf Kritik gestoßen. Durch die Gebühren werde ein „Sanktionsinstrument“ geschaffen, sagte Paul Georgi, Referent für Hochschulpolitik beim Stura, am Montag gegenüber LVZ.de. „Die Gebühren sind nicht dafür geeignet, gute Lehre und Forschung zu finanzieren, sondern bauen lediglich Druck auf, sein Studium in der Regelstudienzeit zu absolvieren“, meint Georgi. Studenten auf dem Campus sind dazu unterschiedlicher Meinung, wie unsere Umfrage zeigt:

Zweitstudiengebühr kommt erst 2018

500 Euro pro Semester müssen Langzeitstudenten ab Oktober zahlen, wenn sie ihre Regelstudienzeit um mehr als vier Semester überschreiten. Für ein Zweitstudium werden pro Semester künftig 350 Euro fällig – allerdings erst für Neuimmatrikulationen ab dem Sommersemester 2018, erklärte Uni-Sprecherin Katarina Werneburg am Montag auf Nachfrage von LVZ.de. In der Bekanntmachung am Freitag war davon noch keine Rede. Hier hieß es lediglich, die neue Gebühren- und Entgeltordnung trete zum Wintersemester – also in rund drei Wochen – in Kraft. Die Rückmeldefrist dafür endete jedoch bereits im August, daher war bei Studenten Unsicherheit aufgekommen.

Die Erhebung der Zweitstudiengebühr gelte nicht für jeden, stellte die Uni noch einmal klar. „Die Gesamtdauer des Studiums muss die Regelstudienzeit um sechs Semester überschreiten“, so Werneburg. Der Stura lobt diese Regelung und spricht von einer „Gutschrift“ für die Studierenden. Wer beispielsweise gerade erst ein Zweitstudium begonnen habe und für sein erstes Studium ein Semester länger gebraucht habe, für den werden die Gebühren erst nach dem fünften Semester fällig. Dennoch seien die neuen Regelungen ein erster Schritt hin zu „allgemeinen Studiengebühren“, fürchtet der Stura, der diese vehement ablehnt.

Wer sich vor 2014 einschrieb, muss nicht zahlen

Für die neue Langzeitgebühr gibt es zahlreiche Ausnahmen. Sie greife nur für solche Kommilitonen, welche sich seit 2014 eingeschrieben haben – seitdem ist in Sachsen das sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz in Kraft, das noch von der schwarz-gelben Landesregierung verabschiedet wurde. Auf dieser Grundlage hatte sich die Uni-Leitung gezwungen gesehen, die Gebühren einzuführen, obwohl sie vom Senat grundsätzlich abgelehnt wurden. Das Gesetz verpflichtet alle Universitäten allerdings dazu, Langzeitstudenten zur Kasse zu bitten.

Blick in einen Uni-Hörsaal: Wer vier Semester über der Regelstudienzeit liegt, muss künftig zahlen. Quelle: dpa-

Nach jetzigem Stand betreffen die neuen Gebühren Studierende im „niedrigen zweistelligen Bereich“, teilte die Uni mit. Der Studentenrat geht aber davon aus, dass die Zahlen der Betroffenen in den nächsten Semestern deutlich steigen werden, da für viele Studierende die Regelungen aktuell noch nicht greifen. Die Uni hatte nach Stura-Angaben bereits im Sommersemester 2017 mit der Eintreibung der ersten Gebühren begonnen und entsprechende Bescheide verschickt. Dies betraf allerdings nur etwa zehn Studenten.

Hohe Kosten: Erste Studenten müssen Uni verlassen

Für einen Großteil der Studierenden seien mehrere hundert Euro zusätzlich zum Semesterbeitrag und den sonstigen Kosten während des Studiums nicht finanzierbar, weiß der Stura aus Beratungsgesprächen. „Fünf der Betroffenen haben sich aus Schreck sofort exmatrikuliert“, berichtet Referent Georgi. Für Härtefälle gebe es jedoch Ausnahmen, betont die Uni. Ein vom Senat eingesetztes Gremium soll darüber entscheiden, ob die Gebühr beim Vorliegen besonderer Gründe erlassen werden kann.

Der Stura berät Studenten bei Fragen. Kontakt: (0341) 97 37 850, E-Mail: info@stura.uni-leipzig.de. Online: http://stura.uni-leipzig.de

Von Robert Nößler